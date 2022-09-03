Жители Липецка пожаловались на демонтаж единственной переправы через железнодорожные пути в районе Опытной

В Липецке в районе Опытной станции разразился скандал. Жители улицы Станционная вышли на улицы, чтобы отстоять мостик, соединяющий частный сектор с основной частью города.

Как сообщили vesti-lipetsk.ru, ранее в мэрию обратился местный житель с просьбой обезопасить переправу через железнодорожные пути. Оказалось, что юридическую ответственность за переход несет РЖД. Руководство филиала распорядилось, чтобы мостик снесли.

По словам липчан, в частный сектор даже не ходят автобусы. Этот переход - единственный поблизости. На другой стороне - почта, остановка, школы, детский сад и магазин. И чтобы до них добраться, нужно перейти через ж/д пути. Альтернатива - мост в районе железнодорожного вокзала. Правда, идти до него несколько километров.

Липчане возмущены таким поворотам событий. Они ждут разъяснений, почему переход, который должны были отремонтировать, начали демонтировать.