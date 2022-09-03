Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2022 14:46

Жители Липецка пожаловались на демонтаж единственной переправы через железнодорожные пути в районе Опытной

Липчане вышли на собрание, чтобы остановить снос мостика
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в районе Опытной станции разразился скандал. Жители улицы Станционная вышли на улицы, чтобы отстоять мостик, соединяющий частный сектор с основной частью города.

Как сообщили vesti-lipetsk.ru, ранее в мэрию обратился местный житель с просьбой обезопасить переправу через железнодорожные пути. Оказалось, что юридическую ответственность за переход несет РЖД. Руководство филиала распорядилось, чтобы мостик снесли.

По словам липчан, в частный сектор даже не ходят автобусы. Этот переход - единственный поблизости. На другой стороне - почта, остановка, школы, детский сад и магазин. И чтобы до них добраться, нужно перейти через ж/д пути. Альтернатива - мост в районе железнодорожного вокзала. Правда, идти до него несколько километров.

Липчане возмущены таким поворотам событий. Они ждут разъяснений, почему переход, который должны были отремонтировать, начали демонтировать.