Липецкие оперативники с поличным задержали карманницу

Днем 30 августа в Советском районе Липецка оперативники с поличным поймали карманницу. На момент задержания женщина уже успела совершить две кражи. Ее добычей стали два кошелька, в одном находилось 2000 рублей, а в другом - 2700 рублей, водительское удостоверение и скидочные карты.

Полицейские установили личность задержанной. Ею оказалась 51-летняя жительница Ельца. Женщина специально приехала в Липецк для краж. Похищенное полицейские изъяли.

В отношении ельчанки возбудили уголовные дела по статье кража. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.