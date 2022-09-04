Липецкий «Металлург» проиграл брянскому «Динамо»

Эта победа (1:0) стала первой для брянского клуба на липецкой земле за последние девять лет. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 4 сентября, в матче девятого тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» принимал на своем поле брянское «Динамо». Хозяева занимали четвертое промежуточное место, гости – второе. И тем, и другим было важно победить, чтобы не отпускать далеко курский «Авангард».

В итоге успеха добились динамовцы – на 69-й минуте единственный гол в матче провел Оленев. Эта победа (1:0) стала первой для брянского клуба на липецкой земле за последние девять лет. Одолев «Металлург» в сентябре 2013 года на его поле 1:0, динамовцы впоследствии выдали 5-матчевую безвыигрышную гостевую серию в очных встречах (=1-4).

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят «Авангард» с «Динамо» - у них по 21-му очку. Далее следует дубль тульского «Арсенала» (17). У «сталеваров» 14 баллов и четвертое промежуточное место. В десятом туре, 10 сентября, липчане сыграют в Москве с дублем «Родины» (восьмое место, десять очков).