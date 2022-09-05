Мошенник из Липецка заработал на бизнесменах из других городов 700 тысяч рублей

В Липецке задержали афериста, который продавал предпринимателям несуществующие инструменты Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке задержали очередного мошенника. В течение 2021 года 37-летний мужчина размещал на сайте объявления о продаже строительных инструментов для работы с металлом. С покупателями он заключал договоры на поставку оборудования через электронную почту. Обязательное условие - полная предоплата.

Получив деньги, аферист исчезал. На его схему попались предприниматели из Уфы, Тюмени, Магнитогорская, Белгорода. От них он получил более 700 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники установили, что липчанин причастен к 13 эпизодам мошенничества. Сам он во всем признался, в том числе, что не собирался ничего продавать.

В настоящее время злодей находится под домашним арестов. Возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.