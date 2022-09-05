Липчанка Елена Коробкина выиграла Пермский марафон

Елена Коробкина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

3 и 4 сентября на Урале состоялся пятый Пермский марафон, в котором приняли участие более 11 тысяч бегунов из 350 городов России и Белоруссии. Забеги на пермской земле проходили на дистанциях 1, 3, 5, 10, 21 и 42 км. Также в рамках мероприятия прошла эстафета 4х10,5 км. Трасса марафона пролегала по центральным улицам краевого центра.

Победительницей на полумарафонской дистанции стала заслуженный мастер спорта Елена Коробкина из Липецкой области. Наша землячка пробежала 21,1 км с лучшим результатом сезона – 1 час 9 минут 23 секунды. Второй финишировала Мария Резниченко (Оренбургская область). Она уступила Елене 7 минут 24 секунды. Третье место заняла Екатерина Петренко (Пермский край) с отставанием от Коробкиной в 8 минут 11 секунд.

Кстати, 28 августа Елена Коробкина выиграла белгородский полумарафон на глазах трех губернаторов.