В Липецке пропал 12-летний подросток в вельветовых брюках и черной толстовке

В Липецке ищут 12-летнего подростка Фото: ДНД "Патруль"

В Липецке ищут 12-летнего подростка. Болдырев Михаил Максимович пропал в минувшее воскресенье, 4 сентября. Около 12.00 он ушел из дома по улице Неделина. Как сообщили в региональной общественной организации "Патруль", мальчик нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые с длинной челкой.

Был одет: темно-синие вельветовые брюки, черная толстовка, светлая футболка, белые носки, серые резиновые тапки.

Просьба ко всем, кто видел Михаила Болдырева или знает, где он может находиться или обладает какой-либо полезной информацией для поисков, просьба сообщить об этом по телефону 8-908-604-78-64 - "Патруль", 112 - экстренные службы или написать на электронную почту - PATRUL48@BK.RU