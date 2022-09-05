28 животных Липецкого зверинца поборются за звание «Мисс» и «Мистер» зоопарк 2022

В зверинце Липецка стартует конкурс на звание «Мисс» и «Мистер» зоопарк 2022 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

5 сентября в Липецком зоопарке начался конкурс на звание «Мисс зоопарк- 2022» и «Мистер зоопарк- 2022». Первое состязание прошло в 2005 году и с тех пор стало традиционным. Каждый год в нем участвуют животные из разных отделов: хищники, копытные, пернатые и другие. В этот раз соревнуются обитатели павильона «Экзотика».

По данным пресс-службы администрации города, за почетное звание поборются 28 животных. Из них 14 – самцов и столько же самок. Посетителям предстоит выбрать лучших среди болотной черепахи, японского макака, парагвайской анаконды, тигрового питона, носухи и суриката.

Состязание продлится до 25 сентября. При покупке билета гостям зоопарка вручат карточку-опросник. Их можно найти и в павильоне «Экзотика». В анкете нужно отметить самых милых животных и оставить свой номер телефона.

Когда конкурс красоты среди животных завершится, победителя выберут также среди посетителей. Выиграет тот, кто отгадает самую красивую пару зверей. Приз – сувениры с символикой зоопарка. По всем вопросам можно обратиться по номеру 77-12-27.