Ярмарка с дешевыми продуктами откроется в Липецке 10 сентября

В Липецке и области заработают универсальные ярмарки Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке и области стартуют ярмарки. На прилавках овощи и фрукты от местных фермеров. На базаре можно купить урожай сентября – тыкву, виноград, морковь, яблоки, картофель, капусту.

Областная ярмарка в Липецке состоится 10 сентября на площади ОЦКНТ - улица Космонавтов, 54. Работать будет с 8:00 до 15:00.

Универсальные ярмарки в Липецкой области заработают с 9 сентября. В Хлевенском районе селе Елецкая Лозовка торговые площадки развернутся 9 сентября по улице Выгонская Буторина, 2. Режим работы с 8:00 до 14:00.

10 сентября ярмарка пройдет в городе Усмань. Она расположится на улице Карла Маркса - пересечение улицы Котова до пересечения с Басова. Время проведения с 8:00 – до 14:00.

Заявку на участие в ярмарках можно подать по адресу: Липецк, площадь Плеханова, дом 1, 3 этаж, 332 кабинет. По всем вопросам обращаться по номеру +7 (4742) 27-01-46.