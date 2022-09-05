5 тонн гуманитарной помощи собрали для гаубичного дивизиона Липецкой области, участвующего в спецоперации на Украине

5 тон гуманитарной помощи собрали для гаубичного дивизиона Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

По решению Президента Российской Федерации и министра обороны в Липецкой области сформировали именной артиллерийский гаубичный дивизион для участия в спецоперации на Украине.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, набран рядовой состав и формируется офицерский. Дивизион состоит из жителей региона. Правительство области, Союз Строителей, региональное отделение Союза женщин и местные политические партии помогают обеспечить солдат всем необходимым. Им направили более 5 тонн гуманитарной помощи.

В качестве социальной поддержки всем контрактникам в таких подразделениях выплатят по 100 000 рублей. Вице – губернатор Александр Рябченко предложил поощрить жителей области, оказавших гуманитарную помощь. Губернатор Игорь Артамонов поддержал идею.