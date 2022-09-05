168 миллионов рублей направят на поддержку промышленности в Липецкой области

168 миллионов рублей направят на поддержку промышленных предприятий региона Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецкой области выделят 168 миллионов рублей на поддержку промышленных предприятий. Эти деньги можно будет потратить на закупку нового оборудования. Но не более 20 миллионов рублей на одно учреждение. По данным пресс-службы администрации региона, по количеству выделенных денег область входит в десятку по всей стране.

В этом году для поддержки промышленности в регионе действует еще две программы – «Компенсация процентной ставки по оборотным кредитам для промышленных предприятий» и «Компенсация затрат по технологическому присоединению к сетям для промышленных предприятий». До конца года предприятия могут подать документы и получить субсидию.

В 2022 и 2023 годах на помощь компаниям в этой отрасли планируют выделить 280 миллионов рублей.