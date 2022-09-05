Суд взыскал с водителя 6 тысяч рублей за сбитого под Липецком бобра

Под Липецком сбили бобра Фото: "КП" Архив

В Липецкой области водитель сбил бобра. Животное погибло. Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после ДТП.

Материальный ущерб от сбитого бобра специалисты оценили в 6 тыс. рублей. Такую сумму должен быть заплатить автомобилист. Однако, добровольно он этого не сделал. Тогда в суд в иском обратился прокурор.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, с виновника взыскали 6 тыс. рублей.

Напомним, что в зверинце Липецка стартовал конкурс «Мисс зоопарк- 2022» и «Мистер зоопарк- 2022». Липчане выберут лучшую пару из павильона «Экзотика». За почетное звание поборются 28 животных. Голосование продлится до 25 сентября. Подробности здесь.