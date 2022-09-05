В Липецке прошли гонки на велосипедах по ямам и обрывам

В Липецке провели соревнования на велосипедах по ямам и насыпям Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке открыли первый в городе грунтовый «памп-трек» - велосипедную трассу, которая насыщена ямами, кочками и контруклонами, насыпями на поворотах. Там провели соревнования для спортсменов от трех лет и старше в дисциплине «дуал-памп». Сооружение привлекло много людей. В состязании поучаствовали 60 человек.

Как сообщили в областной администрации, 4 сентября, в Студеновском карьере прошел финал «Эндуро-серии Черноземья», собравший спортсменов из Липецка, Воронежа, Тамбова и Старого Оскола. Участники на скорости съезжали по спускам на время. Добровольцы сделали 6 секций с камнями, бревнами, разрывами и «дропами» для прыжков с высоты. Те, кто приехал быстрее, стали победителями и призерами. Всех участников наградили медалями, благодарственными письмами и памятными подарками.