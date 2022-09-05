Лжесотрудник следственного комитета выманил у жителя Липецка 300 тысяч рублей

Мошенники выманивают деньги у липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники продолжают обманывать липчан. Так, 2 сентября в отдел полиции Липецка обратился 19-летний парень. В соцсети неизвестные предложили ему заработать на ставках. Следуя инструкциям аферистов, молодой человек потерял 19 814 рублей.

У 52-летнего горожанина мошенники выманили 16 000 рублей, обещая увеличить лимит кредитной карты. А 45-летний мужчина пытался купить металлоискатель. Он перечислил лжепродавцам 21 037 рублей, но товар так и не получил.

3 сентября в полицию тоже поступило несколько аналогичных заявлений. 45-летнему липчанину позвонил якобы сотрудник следственного комитета. Мужчина отдал неизвестному 300 000 рублей, поверив, что на его имя пытаются взять кредит. А 22-летний житель областного центра заказал микросхемы для стиральной машины и лишился 2 800 рублей.

Накануне, 4 сентября, 40-летнему данковчанину позвонил некто и предложил купить надувную лодку через сайт объявлений. Увы, теперь у мужчины ни лодки, ни 12 162 рублей.