Какой будет погода в Липецке во вторник 6 сентября

Пока потепления в Липецке не ожидается Фото: Анастасия ЛИСОВА

По данным синоптиков, во вторник, 6 сентября в Липецке ожидается облачная погода, которая сменится небольшим дождем. Днем столбик термометра поднимется максимум до +13 градусов, а ночью упадет до +8.

Ветер будет дуть северо-западный, днем до 4 – 8 м/с, в вечернее время скорость ветра достигнет 3 – 7 м/с. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Световой день, в сравнении с 5 сентября, сократится на 4 минуты. Восход солнца в 5:40 утра, закат в 18:58.

В среду, 7 сентября тоже пасмурно, но без осадков. В дневное время температура увеличится до +15 градусов. Ночью опустится до +11. Ветер северо-западный, с переходом на западный. Днем порывы до 4 – 9 м/с. Ночью скорость ветра изменится до 3 – 7 м/с. Атмосферное давление упадет до 751 мм ртутного столба. День станет короче еще на 4 минуты.