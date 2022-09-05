В Липецке школьники вынесли триколор и исполнили гимн

В школах Липецка появились внеучебные уроки «Разговоры о важном» Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В липецких школах начались внеучебные уроки «Разговоры о важном». Учеников в течение 30 минут будут знакомить с общественно-политической жизнью страны и событиями региона.

Так, в школе №48 провели торжественную линейку, где учащиеся узнали историю флага страны и основные государственные символы России. После торжественно вынесли триколор, установили его на флагшток и исполнили гимн. Затем в классах прошли первые беседы «Разговоры о важном». Сценарии занятий с 1 по 11-й класс адаптировали для разных возрастов.

Как сообщили в мэрии, их рекомендуют проводить по понедельникам каждую неделю. За весь учебный год запланировано 34 таких урока. Занятия часто соотносят с важными праздниками: День учителя, День народного единства, 165 лет со дня рождения Циолковского, День отца. Особое внимание обратят на региональные праздники, обычаи и традиции.