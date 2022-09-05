В Липецкой области за неделю 4856 случаев ОРВИ

В Липецке заболели 3 249 жителей Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецкой области за неделю с 29 августа по 4 сентября зарегистрировали 4856 случаев ОРВИ, что на 3,2% ниже, по сравнению с прошлой. в Липецке заболели 3 249 жителей - 67% от значения по региону. Половина зараженных – люди старше 15 лет.

Роспотребнадзор просит липчан соблюдать меры безопасности. Жителей области призывают меньше находиться в людных местах и автобусах, носить маску, не контактировать с зараженными, регулярно мыть руки с мылом, промывать нос, проветривать комнату, делать влажную уборку, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом, делать прививки.

Если вы заметили у себя повышенную температуру или другие симптомы инфекции, обратитесь к врачу, чтобы получить рекомендации по лечению.