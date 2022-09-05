В Липецке 7 улиц останутся без света, 2 - без воды во вторник 6 сентября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 6 сентября, в Липецке отключат воду и свет. С 6 до 8 часов утра без электроэнергии останутся жители улицы Астраханская, Архангельская 18, 20, 23, а также гаражный кооператив "Селикатчик".

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по улицам Циолковского, 17/1; 40 лет Октября, 39, 41, 43, 45; Дружбы, Северная, Ушинского; МБОУ ДО ЦРТ "Сокол", ФГУП "Почта России", ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный сокол", ГОБПОУ "Липецкий техникум общественного питания". Подробности в "Россети Центр" по телефону 8-800-220-0220.

Также с 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Московская, 77, 77а, 79, 79 ст. 1, 79а, 79В/1, 79Г, 81Б, 81А, 83/1-3, 83А, 83; Баумана 333, 333а-в, 333/1-14, 333г, 333/8а, 333г ст. 1.

Под данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №77 по Московской и №333 по Баумана. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.