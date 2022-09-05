Браконьеру грозит до 2 лет тюрьмы за ловлю раков в заказнике под Липецком

Под Липецком поймали любителя раков Фото: Мария КАСЕНКОВА

В конце лета участковый поймал под Липецком любителя пресноводных раков. 43-летний мужчина ловил членистоногих в границах природного заказника на реке Матыра в Грязинском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейский изъял у браконьера маску, ласту и выловленных раков. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". Ущерб, который причинил подозреваемый, установят в ходе расследования. Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецкой области автомобилист насмерть сбил бобра. Водитель не захотел выплачивать ущерб добровольно, поэтому прокурору пришлось обратиться в суд. Подробности здесь.