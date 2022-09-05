Липецкие каратисты заняли третье место на Спартакиаде учащихся России по всестилевому каратэ

В командном зачете у Липецкой области третий результат (116 баллов), у Москвы – первый (192), у Брянской области – второе место (123). Фото с сайта fcpsr.ru.

В абсолютной категории третьим финишировал липецкий спортсмен Артем Спирин. Победил Вадим Родионов (Пензенская область), вторым стал Егор Орехов (Ростовская область). В командном зачете у Липецкой области третий результат (116 баллов), у Москвы – первый (192), у Брянской области – второе место (123).

Напомним, что ранее в рамках турнира спортсмены из Липецкой области дважды поднимались на пьедестал. В весовой категории 65 кг победу праздновал Егор Шапошников из Ельца. В финале он выиграл бой у Мансура Макоева (Кабардино-Балкарская республика). Третьим финишировал Шейх Ахмед Курбанов (Дагестан).

В категории 75 кг наш земляк Артем Жарехин (г. Грязи) занял третье место. Золото завоевал Ахмат Темукуев (Кабардино-Балкарская республика), серебро - Матвей Маслов (Ставропольский край).