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Происшествия6 сентября 2022 8:39

Под Липецком будут судить 20-летнюю мать, которая переломала ребра и бедро новорожденной дочери

Позже малышка скончалась от инфекционного заболевания
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Заседание пройдет в Чаплыгинском районном суде

Заседание пройдет в Чаплыгинском районном суде

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Чаплыгинском районном суде Липецкой области рассмотрят уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку - п. "б" ч.2 ст.111 УК РФ.

По версии следствия, девушка не стерпела плачь новорожденной дочери. Она сдавила грудную клетку малышки и бросила ее на диван. Затем резко подняла вверх за левую ногу. Итог - перелом ребер и диафиза левой бедренной кости.

С повреждениями младенец прожил почти месяц. Затем девочка умерла дома после инфекционного заболевания. Согласно выводам судмедэкспертизы, смерть наступила от вирусно-бактериально-грибковой нижних дыхательных путей протекавшей в виде трахеита, тотальной двусторонней десквамативной пневмонии, осложнившейся отеком головного мозга. Также при вскрытии специалисты обнаружили сросшиеся переломы рёбер и бедра.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Судебного департамента, обвиняемая полностью призналась в содеянном. Суд оценит доводы каждой из сторон и решит, виновна ли девушка в преступлении