Под Липецком будут судить 20-летнюю мать, которая переломала ребра и бедро новорожденной дочери

Заседание пройдет в Чаплыгинском районном суде Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Чаплыгинском районном суде Липецкой области рассмотрят уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку - п. "б" ч.2 ст.111 УК РФ.

По версии следствия, девушка не стерпела плачь новорожденной дочери. Она сдавила грудную клетку малышки и бросила ее на диван. Затем резко подняла вверх за левую ногу. Итог - перелом ребер и диафиза левой бедренной кости.

С повреждениями младенец прожил почти месяц. Затем девочка умерла дома после инфекционного заболевания. Согласно выводам судмедэкспертизы, смерть наступила от вирусно-бактериально-грибковой нижних дыхательных путей протекавшей в виде трахеита, тотальной двусторонней десквамативной пневмонии, осложнившейся отеком головного мозга. Также при вскрытии специалисты обнаружили сросшиеся переломы рёбер и бедра.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Судебного департамента, обвиняемая полностью призналась в содеянном. Суд оценит доводы каждой из сторон и решит, виновна ли девушка в преступлении