В пожаре под Липецком пострадал житель дома

Под Липецком в пожаре пострадал человек Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник, 5 сентября, в Липецкой области случился пожар в жилом доме. 3 спасательных расчета стянулись к зданию в селе Русская Казинка Долгоруковского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил крышу дома, а также внутреннюю отделку на площади 42 кв.м. Пострадал один из жильцов.

В Липцеке на улице Ильича сгорели кирпичные хозяйственные постройки и мусор. На улице Радужная вспыхнула баня. Пламя повредило кровлю и внутреннюю отделку на площади 10 кв.м. На улице 40 лет Октября от огня пострадал гараж и «Ниссан Альмера», находящийся внутри. Также в разных районах региона горела сухая трава.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру "112".