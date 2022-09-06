Липецкий ЛКС начал сезон с разгромной победы над архангельским «Поморьем»

Dо втором туре, 10 сентября, ЛКС сыграет в Реутове с дублем КПРФ. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Мини-футбольный клуб ЛКС стартовал в новом розыгрыше высшей лиги домашней игрой с архангельским «Поморьем». Уже на восьмой минуте хозяева «Атланта» повели в счете – отличился Назаров. В дальнейшем липчане лишь увеличивали свой перевес. У северян хватило сил только на гол престижа. При счете 0:2 цель поразил Ковязин. У ЛКС по дублю оформили Назаров и Елисеев, еще один гол провел Низамутдинов. Итог – 5:1 в пользу ЛКС.

- Первый матч всегда волнителен, - подвел итог матчу наставник хозяев Темур Алекберов. - Игрокам хотелось показать себя. Результат хороший, я доволен. Но по качеству игры мы должны прибавлять. Были хорошие отрезки, хорошие голы, но в некоторые моменты не дорабатывали, не добегали. Были моменты, когда мы упускали нити игры, давали сопернику почувствовать, что можно забить, увезти очки. Этого делать нельзя, особенно в домашних матчах.

Теперь во втором туре, 10 сентября, ЛКС сыграет в Реутове с дублем КПРФ.