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Происшествия6 сентября 2022 14:31

В Липецке водитель Фольксвагена сбил коляску с 5-месячным ребенком

Малыш в больнице
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке сбили коляску с 5-месячным ребенком

В Липецке сбили коляску с 5-месячным ребенком

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские начали проверку по ДТП, в котором пострадал 5-месячный ребенок. Авария произошла в этот вторник, 6 сентября, в районе дома №103 А по улице Гагарина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, водитель "Фольксвагена", двигаясь по второстепенной дороге, наехал на коляску. Малыша положили в больницу. В рамках проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в минувший понедельник в Лебедянском районе столкнулись "Опель" и БМВ. От удара легковушки вылетели в кювет. Пострадали оба водителя и пассажирка второй машины. В тот же день 34-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся. Подробности можно узнать здесь.