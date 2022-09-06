В Липецке водитель Фольксвагена сбил коляску с 5-месячным ребенком

В Липецке сбили коляску с 5-месячным ребенком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские начали проверку по ДТП, в котором пострадал 5-месячный ребенок. Авария произошла в этот вторник, 6 сентября, в районе дома №103 А по улице Гагарина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, водитель "Фольксвагена", двигаясь по второстепенной дороге, наехал на коляску. Малыша положили в больницу. В рамках проверки правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в минувший понедельник в Лебедянском районе столкнулись "Опель" и БМВ. От удара легковушки вылетели в кювет. Пострадали оба водителя и пассажирка второй машины. В тот же день 34-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся. Подробности можно узнать здесь.