Под Липецком пропал 15-летний подросток с голубым рюкзаком

В Липецкой области ищут подростка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут подростка. 15-летний Лешов Иван Романович пропал в селе Волово Накануне, 5 сентября, он в 19.00 ушел из дома в районе улицы Коммунальная. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", с того момента о местонахождении мальчика ничего не известно.

Приметы: на вид 15 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, веснушки на лице.

Был одет: темно-синие брюки, белая рубашка в голубую крапинку, коричневая кофта, черная бейсболка, синие кроссовки с белыми вставками.

Особые приметы: с собой взял голубой рюкзак.

Просьба ко всем, кто видел Ивана Левашова или знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефонам: 02; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 или написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.