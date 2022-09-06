В Липецке улицу 50 лет НЛМК откроют 1 октября

Дорогу в районе Манежа откроют только к 1 октября Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В этот вторник, 6 сентября, депутаты облсовета оценили ход работ на улице 50 лет НЛМК. Напомним, магистраль в районе Манежа реконструируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Общая стоимость - более 800 млн рублей.

В настоящий момент готовность объекта - 92%. Начальник регионального управления капитального строительства Сергей Алпатов сообщил, что дорогу откроют 1 октября согласно контракту. Ранее же заявляли, что автомобили поедут здесь уже к концу августа. Однако, из-за сетей, которых не было в плане, сроки пришлось сдвинуть. Строители обнаружили старые дренажные лотки ливневок. Пришлось построить вторую насосную станцию, которая будет перекачивать стоки на очистные сооружения.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, липчане пожаловались на поврежденную территорию у дома №16. Парламентарии будут следить, чтобы жильцам восстановили благоустройство.