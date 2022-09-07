Пропавшего 15-летнего подростка нашли на чердаке заброшки под Липецком

Пропавшего подростка нашли под Липецком Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области нашли пропавшего 15-летнего подростка с голубым рюкзаком. Напомним, парень пропал в Волово 5 сентября. Он ушел из дома в районе улицы Коммунальная.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, мальчика нашли в ночь с 6 на 7 сентября. Полицейские обнаружили его на чердаке одной из заброшек в Волово.

- В отношении подростка не было совершено противоправных действий, - уточнили в пресс-службе. - Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что волонтеры и полиция до сих пор ищут 82-летнюю Киселеву (Зелепукину) Валентину Терентьевну. Пенсионерка из Воронежа может находиться в селе Девица Усманского района Липецкой области. Она нуждается в медицинской помощи. Подробности здесь.