Липецкие волейболистки стартовали в Кубке России с поражения от «Тулицы»

Сегодня ВК «Липецк» проведет второй матч – с курским «ЮЗГУ-Атомом». Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Вчера, 6 сентября, в Туле стартовал предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Первым соперником «Липецка» была местная «Тулица». Увы, наши спортсменки толком не смогли войти в игру, уступив в трех партиях (20:25, 18:25, 19:25).

Помимо набранных очков, липчанки оказались хуже по двум дополнительным показателям. По блокам (9:12) и эйсам (1:6). С приемом подач тоже не все ладилось (38 процентов против 51).

Сегодня ВК «Липецк» проведет второй матч – с курским «ЮЗГУ-Атомом». Начало в 15:00. Вчера курянки в пяти партиях уступили краснодарскому «Динамо».

Напомним, что в прошлом розыгрыше женской Суперлиги «Липецк» финишировал на 11-м месте, «Минчанка» - на 12-м, краснодарское «Динамо» - на восьмом, «Тулица» - на четвертом, а «ЮЗГУ-Атом» занял третье место в высшей лиге «А».