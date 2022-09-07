Пожарные эвакуировали 30 жильцов из горящего дома под Липецком

В Ельце сгорела квартира Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник, 6 сентября, в Липецкой области сгорел деревянный сарай. Пожар случился в деревне Верещагино Добровского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 2 спасательных расчета и 3 добровольца.

В Ельце в пятиэтажке вспыхнула квартира. Пожарные эвакуировали 30 жильцов. Спасли 3 человек. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество кухни и жилой комнаты на площади 31 кв.м.

В тот же день в Липецке на улице Сергея Казьмина загорелся мусорный пластиковый контейнер. А в селе Сырское, а также в Грязях и Данкове пожарные тушили мусор. Площадь возгорания составила от 10 до 30 кв.м.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".