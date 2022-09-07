Безработный из Липецка украл электровелосипед и перепродал его за 5 тысяч рублей

Липчанин украл электровелосипед Фото: Юлия КЛЮЕВА

За сутки в Липецкой области полицейские раскрыли 8 преступлений против собственности, 8 против общественной безопасности, 4 против жизни и здоровья граждан и 1 против правосудия.

Так, правоохранители нашли электрический велосипед, который похитили в августе. Его стоимость - 15 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый - неработающий 40-летний житель областного центра. Электровелосипед он перепродал неизвестным за 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. Липчан просят не оставлять велосипеды и самокаты в местах общего пользования без присмотра. Соблюдать элементарные правила безопасности для сохранности своего имущества.