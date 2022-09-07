Банковским сотрудникам помогают раскрыть потенциал

Программа внутреннего предпринимательства превращает идеи сотрудников в реальные проекты, приносящие пользу.

Основная идея заключается в предоставлении возможности любому сотруднику заявить о своей инициативе. А в случае подтверждения ее эффективности - возглавить реализацию.

- Мы видим серьезный внутренний потенциал развития инноваций и желание коллег не только делиться идеями, но и вкладываться в их реализацию. При этом зачастую сотрудники предлагают решения не по своему основному профилю, а по смежному, в котором им интересно развивать экспертизу. Мы уверены, что программа позволит нам нарастить количество и скорость запуска в работу востребованных новаторских решений, - поделился Георгий Мазин, руководитель Центра инноваций банка «Открытие».

На суд экспертов уже было предложено около 100 идей, по итогам защиты которых в акселерацию попали 11. Это решения в сфере автокредитования, инвестиционных продуктов, сервисов для молодежной и семейной аудитории, для малого и крупного бизнеса по импортозамещению и поиску новых рынков. Теперь их авторы соберут команды, проведут исследования и проведут работу по подтверждению востребованности идеи в реальных условиях.