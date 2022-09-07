92-летняя старушка под Липецком отдала мошенникам 80000 рублей за дочь, которая якобы попала в ДТП

Аферисты вновь обманули липчан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратилась 71-летняя пенсионерка. Она сообщила, что неизвестные узнали ее персональные данные, пообещав выплатить кэш-бэк. В итоге она лишилась 12 500 рублей.

22-летнюю девушку подруга попросила в соцсети одолжить деньги. Позже выяснилось, что ее страницу взломали. Липчанка же осталась без 10 000 рублей.

Также мошенники обманули несовершеннолетнего сына 38-летней женщины. Он пытался купить игровой диск и прошел по ссылке, чтобы оплатить его. С карты списали 4 000 рублей.

92-летней жительнице Ельца аферист позвонил на домашний телефон. Он напугал бабулю, что ее дочь устроила ДТП. Пенсионерка отдала 80 000 рублей, лишь бы на родственницу не завели уголовное дело. Она передала сумму неизвестному через окно своего дома по улице Северная. Разумеется, никакой аварии не было.