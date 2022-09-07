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Спорт7 сентября 2022 9:55

МХК «Липецк» дважды проиграл белгородцам

Наши хоккеисты продолжают подготовку к новому розыгрышу НМХЛ
Алексей СЕРГУНИН
Следующие товарищеские игры наша команда проведёт 8 и 9 сентября в Нововоронеже против местного «Протона». Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Следующие товарищеские игры наша команда проведёт 8 и 9 сентября в Нововоронеже против местного «Протона». Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

На льду ДС «Звездный» МХК «Липецк» провел два контрольных матча с «Белгородом». В обеих встречах победили гости. В первой игре потребовался овертайм (2:1), во второй сильнейшего выявили в основное время (3:1). Точными бросками в составе липецкого клуба отметились Лащенов и Кобзев. В обоих случаях парни реализовали численный перевес.

Следующие товарищеские игры наша команда проведёт 8 и 9 сентября в Нововоронеже против местного «Протона».

Как сообщалось ранее, липецкие волейболистки стартовали в Кубке России с поражения от «Тулицы». Ни в одной из трех партий наши девушки не смогли дать бой соперницам.

Тем временем, липецкий ЛКС начал сезон с разгромной победы над архангельским «Поморьем». Дублями отметились Назаров и Елисеев.