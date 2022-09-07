Липецкие инспекторы ГИБДД проверили школьные автобусы

В Липецком районе проверили школьные автобусы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы Липецкого района. Детей будут возить в учебные учреждения по 25 маршрутам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, во время проверки специалисты обращали внимание на технического состояние автобусов, документацию, наличие ремней безопасностей, огнетушителей, аптечек. Также они посмотрели, работают ли световые и звуковые сигналы.

Итог - все школьные автобусы готовы к поездкам. Они отремонтированы, есть паспорта, согласованные с Госавтоинспекцией. Кстати, водителям напомнили о том, как важно соблюдать Правила дорожного движения. А также отказаться от опасных маневров, когда в салоне дети.

Напомним, что в Липецкой области нашли пропавшего подростка. Правоохранители обнаружили его на чердаке заброшенного здания. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.