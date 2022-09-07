В Липецке частный сектор останется без воды в четверг 8 сентября

В четверг, 8 сентября, некоторые жители Липецка вновь останутся без холодной воды. По данным пресс-службы РВК-Липецк, краны пересохнут из-за ремонтных работ на сетях.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера воду отключат в доме №20 по улице Студеновская, а также в частном секторе: улицы Курчатова, Сокольская, Рассветная, Булавина, Баженова, переулки Лунный и Кулибина. Воду подвезут по указанным адресам. Также советуем заранее запастись питьевой водой.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175. Жителей предупреждают: после ремонтных работ вода может быть мутной некоторое время.