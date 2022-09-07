В Липецке дождь и до +13 градусов в четверг 8 сентября

В Липецке холодно и дождливо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 8 сентября, в Липецке будет довольно прохладно и пасмурно. Ночью всего лишь 8 градусов выше ноля. Днем прогреется до +13 градусов. С самого утра синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

В пятницу, 9 сентября, в областном центре сухо. Переменная облачность. В темное время суток еще холоднее - всего 3 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов. Ветер северный 5-7 м/с. Атмосферное давление продолжит подниматься и составит 757 мм рт.ст.

Световой день становится все короче - 13 часов 6 минут. Восход в 5.45. Солнце заходит за горизонт в 18.51.