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Общество7 сентября 2022 13:55

В Липецке дождь и до +13 градусов в четверг 8 сентября

Ветер северо-западный с переходом на северный
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке холодно и дождливо

В Липецке холодно и дождливо

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 8 сентября, в Липецке будет довольно прохладно и пасмурно. Ночью всего лишь 8 градусов выше ноля. Днем прогреется до +13 градусов. С самого утра синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

В пятницу, 9 сентября, в областном центре сухо. Переменная облачность. В темное время суток еще холоднее - всего 3 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов. Ветер северный 5-7 м/с. Атмосферное давление продолжит подниматься и составит 757 мм рт.ст.

Световой день становится все короче - 13 часов 6 минут. Восход в 5.45. Солнце заходит за горизонт в 18.51.