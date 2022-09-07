Ефрейтор из Липецкой области погиб в спецоперации на Украине

Фото с официальной страницы в соцсетях главы администрации Долгоруковского района Юрия Сараева Фото: из соцсетей

Еще один житель Липецкой области погиб в ходе спецоперации на Украине. В эту среду, 7 сентября, стало известно о смерти ефрейтора Александра Чивикова. Он проживал в селе Свишни Долгоруковского района. До своего 30-летнего юбилея мужчина не дожил лишь пару месяцев.

- Вместе с боевыми товарищами он противостоял нацизму, к сожалению, ценой собственной жизни, - написал на своей странице в соцсети глава администрации Долгоруковского района Юрий Сараев. - Подвиг Александра – пример беззаветного служения Отечеству. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Напомним, что в школе №70 Липецка открыли мемориальную доску в память об Алексее Болотине, погибшем в ходе спецоперации на Украине. Там же располагается "Парта Героя".