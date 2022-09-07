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Происшествия7 сентября 2022 15:23

7 несчастных случаев на железной дороге выявили в Липецкой области в 2022 году

Липчан просят соблюдать правила безопасности и игнорировать "народные тропы"
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчан просят соблюдать правила безопасности при переходе через железнодорожные пути

Липчан просят соблюдать правила безопасности при переходе через железнодорожные пути

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области проводят рейды на железной дороге в рамках акции «Безопасный транспорт». С начала 2022 года на ж/д объектах произошло 7 несчастных случаев. Наиболее травмоопасные участки – так называемые «народные тропы».

По данным пресс-службы Елецкого ЛО МВД России на транспорте, на территории перегона станции Липецк – станция Чугун 1 зафиксировали 3 происшествия. Между станциями Елец и Телегино – 2. В Липецке и на станции Лев Толстой – по 1 случаю.

Чаще всего жители региона сами нарушают правила безопасности. Поэтому транспортные полицейские призывают липчан не переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Делать это нужно по переходам, пешеходным настилам. Стоит также прислушиваться к звуковым сигналам.

Опасно подлезать под вагоны, фотографироваться на рельсах, а также находиться на путях в нетрезвом состоянии.