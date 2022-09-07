Липецкие спортсмены везут из Анапы две золотые медали

В соревнованиях по рукопашному бою участвуют 400 спортсменов из 22 регионов страны. Фото с сайта rffrb.ru.

В рамках Игр проходят соревнования по рукопашному бою, в которых участвуют почти 400 спортсменов из 22 регионов страны. После двух соревновательных дней в активе липчан два первых места.

Среди девушек 14 – 15 лет в весовой категории 58 кг победила Татьяна Уваркина. В финальном поединке она одолела Анастасию Матвенову (республика Калмыкия). Третьи места заняли Доминика Злобина (Красноярский край) и София Головачева (Ростовская область).

В возрастной категории 12 – 13 лет соревнования выиграла наша землячка Кристина Поленникова (40 кг). В финале она оказалась сильнее Динары Сабировой (Астраханская область). ТОП-3 замкнули Анастасия Бугаевская (Ставропольский край) и София Лель (Краснодарский край).