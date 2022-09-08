В Липецкой области сгорел ВАЗ и несколько домов за сутки

Пожар в доме в Задонске Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 7 сентября, в Елецком районе Липецкой области случился пожар. В селе Большие Извалы вспыхнул дом на двух хозяев. Огонь повредил внутреннюю отделку кухни и имущество на площади 11 кв.м. Жильцам удалось потушить пламя до приезда пожарных.

В Задонске на улице Семашко загорелся одноэтажный кирпичный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 2 спасательных расчета и 2 добровольца. Итог – пострадала отделка комнаты и вещи на площади 30 кв.м.

В селе Косыревка Липецкого района сгорел ВАЗ-2110. А в садоводческом товариществе «Заря» 2 пожарных отделения тушили дачный домик. Несмотря на их усилия огонь уничтожил крышу, внутреннюю отделку и вещи в помещении.

В селе Завальное Усманского района загорелся жилой одноэтажный дом. С пламенем боролись 2 отделения спасателей. В пожаре пострадала внутренняя отделка ванной комнаты на площади 5 кв.м. и чердак. Также в Ельце, Липецке и селе Стебаево Липецкого района зафиксировали короткие замыкания в подъездах многоэтажек.