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Происшествия8 сентября 2022 7:30

В Липецке эвакуировали школы из-за звонков о "минировании"

Здания проверят экстренные службы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке эвакуировали некоторые школы

В Липецке эвакуировали некоторые школы

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим утром, 8 сентября, в ряд школ Липецка поступили звонки о "минировании". Педагоги вывели детей на улицу на безопасное расстояние от зданий и сообщили о произошедшем в полицию. К учебным заведениям стянулись экстренные службы. Школы проверят специалисты.

Классные руководители сообщат об организации образовательного процесса, они на постоянной связи со школьниками и их родителями, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Кстати, что некоторые школы областного центра эвакуировали 1 сентября. Тогда в учебные заведения также поступали звонки. И хотя в преддверии Дня знаний все здания обследовали, специалисты и кинологи еще раз прошлись по школьным коридорам.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.