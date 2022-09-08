Липецкие волейболистки проиграли на тульской земле в рамках черноземного дерби

На этой арене проходят матчи предварительного этапа Кубка России в Туле. Фото со страницы ВК "Тулица" в VK.

Вчера, 7 сентября, в Туле прошли матчи второго игрового дня предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. После поражения от «Тулицы» (0:3) «Липецк» рассчитывал на победу над курским «ЮЗГУ-Атомом». К тому же соперник выступает во втором по силе дивизионе, а липчанки – в первом.

Но успеха добились наши географические соседи. Проиграв первую партию 24:26, «Липецк» выправил ситуацию во второй (25:20). Правда развить успех наши девушки не сумели. Курянки уверенно довели встречу до победы – 25:18, 25:21 и итоговые 3:1.

После двух игровых дней лидируют местная «Тулица» и «Минчанка». У них по шесть очков. У курянок четыре балла и третий промежуточный результат. У краснодарского «Динамо» два очка. У «Липецка» и «Динамо» из Анапы нет в активе ни одного балла.

Сегодня, 8 сентября, ВК «Липецк» проведет третий матч – с «Минчанкой». Начало в 17:00.

Напомним, что в прошлом розыгрыше женской Суперлиги «Липецк» финишировал на 11-м месте, «Минчанка» - на 12-м, краснодарское «Динамо» - на восьмом, «Тулица» - на четвертом, а «ЮЗГУ-Атом» занял третье место в высшей лиге «А».