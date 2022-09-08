Водители КамАЗов пострадали в лобовом ДТП под Липецком

В Липецкой области лоб в лоб столкнулись КамАЗы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду, 7 сентября, в Липецке неизвестный водитель сбил 17-летнего парня. ДТП случилось вне пешеходного перехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, несовершеннолетний в больнице. Проводится расследование.

В тот же день в Усманском районе на автодороге Пластинки-Дрязги лоб в лоб столкнулись два КамАЗа. От мощного удара тяжелогрузы вылетели в кювет и перевернулись. Кабины машин всмятку. Пострадали оба водителя - 44 и 57 лет. Их госпитализировали.

В том же районе на автодороге Липецк-Усмань в аварию попали "Киа" и ГАЗ. 31-летнего мужчину из иномарки положили в больницу. Предварительная причина случившегося - выезд на встречную полосу.

Липчан просят соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее за рулем. От этого зависит не только здоровье, но и жизни людей.