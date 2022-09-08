Под Липецком парень украл овцу и вывез ее с другом в соседнее село

В Липецкой области украли овцу за 6 000 рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ночь на 6 сентября в деревне Поддубровка Липецкой области у 49-летнего мужчины украли овцу стоимостью 6000 рублей. Подозреваемым стал 24-летний житель Добринского района. Он обманул друга, сказав, что купил овцу, и попросил вывезти ее на машине из летнего загона. Животное поместили в вольер заброшенного дома в соседнем селе. Полицейские нашли овцу и вернули ее хозяину. На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до двух лет.

3 сентября в Ельце у несовершеннолетнего украли телефон стоимостью 28000 рублей. Подросток выронил телефон в кафе на улице Мира. По данным управления МВД России по Липецкой области, подозреваемый - 32-летний неработающий житель Елецкого Района. Он нашел телефон и решил оставить его себе. Оперативники нашли мобильный и вернули его потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Со сроком наказания до 5 лет максимум.

Помимо того полицейские раскрыли три кражи из магазинов. Предполагаемые преступники установлены. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».