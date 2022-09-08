Аэропорт Липецка закрыт до 16 сентября

В Липецком аэропорту продлили режим временного ограничения полетов. Его закрыли еще на одну неделю - до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени.

Также ограничены полеты на юг и в центральную часть России. Закрыты аэропорты Воронеж, Брянск, Белгород, Анапа, Геленжик, Курск, Ростов на Дону, Краснодар, Элиста и Симферополь. Российским авиакомпаниям, для воздушных перевозок рекомендовано использовать другие варианты маршрутов, через аэропорты Ставрополя, Москвы, Волгограда, Сочи и Минеральных Вод.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, другие аэропорты страны работают в штатном режиме. Все изменения в расписании работы нужно смотреть на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.