В Липецке эвакуировали торговые центры и автовокзал 8 сентября

В Липецке эвакуировали ТЦ "Европа" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 8 сентября, по Липецку прокатилась волна эвакуаций. В настоящее время покупателей и работников вывели из торгового центра "Европа" на улице Советская. Вход в здание перекрыли сигнальными лентами. Охранники следят, чтобы никто не попал внутрь. В ТЦ ждут приезда экстренных служб.

В Липецке эвакуировали ТЦ "Европа" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке эвакуировали ТЦ "Европа" Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам очевидцев, также эвакуировали автовокзал на проспекте Победы, ТЦ "Ноябрьский", один из отелей города. А утром звонки о минировании поступили в ряд школ областного центра. Педагоги вывели детей на улицу и отвели на безопасное расстояние. Здания проверяют спецслужбы и кинологи.