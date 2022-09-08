В Липецке отключат холодную воду на семи улицах в ночь на 9 сентября

В Липецке ночью отключат воду Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в этот четверг, 8 сентября, с 22.00 и до 6.00 утра 9 сентября отключат холодную воду из-за ремонтных работ. Ресурс ограничат жильцам домов на улице Леваневского, 1; площади Мира, 5; проспекте Мира, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20; Островского, 2; Аносова, 2, 4; Дзержинского, 5, 13; Степана Разина, 1. Воду подвезут по адресу: проспект Мира, 1.

Как сообщили в «РВК-Липецк» после окончания работ холодная вода может быть мутной. Липчане могут задать вопросы и узнать дополнительную информацию по телефонам: *175, 236-175.

Напомним, утром 8 сентября эвакуировали школы Липецка. Туда поступили звонки о минировании. Учителя вывели детей на улицу и сообщили в полицию о произошедшем. Вскоре к учебным заведениям приехали экстренные службы. Здания осмотрели кинологи и спецслужбы. Также эвакуировали ТЦ «Европа» на Советской, ТЦ «Ноябрьский», автовокзал на Проспекте Победы и один из отелей города.