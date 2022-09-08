Предприниматели в удаленных банковских каналах имеют возможность пользоваться специальным онлайн-сервисом

Подключить сервис могут руководитель или владелец компании, а работать в нем – еще и бухгалтер.

Сервис дает возможность автоматически вести бухгалтерию, налоговую отчетность на любой системе налогообложения, товарный и кадровый учет, а также содержит шаблоны документов, видеоуроки и помощь эксперта-бухгалтера.

- Вести бизнес в онлайн-банке становится все более удобно, а наличие функции подписки на сервис для ведения учета «Мое дело» позволяет эффективнее решать бизнес-задачи, - подчеркивают эксперты банка «Открытие».

Примечательно, что подписываясь через портал, предприниматели могут выбрать удобный тариф. А в некоторых случаях - получить бесплатный демо-период, в течение которого можно попробовать работу в сервисе.