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Экономика8 сентября 2022 12:22

Предприниматели в удаленных банковских каналах имеют возможность пользоваться специальным онлайн-сервисом

Пользователи получили возможность автоматически вести бухгалтерию
Подключить сервис могут руководитель или владелец компании, а работать в нем – еще и бухгалтер.

Подключить сервис могут руководитель или владелец компании, а работать в нем – еще и бухгалтер.

Сервис дает возможность автоматически вести бухгалтерию, налоговую отчетность на любой системе налогообложения, товарный и кадровый учет, а также содержит шаблоны документов, видеоуроки и помощь эксперта-бухгалтера.

- Вести бизнес в онлайн-банке становится все более удобно, а наличие функции подписки на сервис для ведения учета «Мое дело» позволяет эффективнее решать бизнес-задачи, - подчеркивают эксперты банка «Открытие».

Примечательно, что подписываясь через портал, предприниматели могут выбрать удобный тариф. А в некоторых случаях - получить бесплатный демо-период, в течение которого можно попробовать работу в сервисе.