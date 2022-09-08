За убийство супруга жительница Липецка отправится в колонию на 7 лет

В Липецке 52-летней женщине, убившей супруга, вынесли приговор. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, ее признали виновной в убийстве – ч.1 ст.105 УК РФ.

Следствие и суд установили, что 3 января 2022 года в квартире дома по улице Жуковского супруги поссорились. В пылу гнева липчанка схватила нож и ударила им не менее 3 раз в грудную клетку мужа. 53-летний мужчина скончался из-за ножевых ранений и острой кровопотери. Прибывшие медики констатировали смерть несчастного.

На время предварительного следствия подсудимую заключили под стражу. Она признала вину частично, утверждая, что это была самооборона. Однако, доказательства опровергли ее доводы. Суд приговорил липчанку к 7 годам колонии общего режима.