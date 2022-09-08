Спектакль "Светофор Федор" расскажет школьникам Липецка о правилах на дороге

Фото театра "Рыжий лис"

В Липецке театр «Рыжий лис» презентует спектакль «Светофор Федор», который научит детей правилам дорожного движения. Веселую и музыкальную постановку в легкой, информативной и игровой форме покажут для дошкольников и учеников начальных классов. В двух играющих девочках ребята узнают себя. А главный герой Светофор Федор очарует всех своими песнями, танцами и шутками.

Липчан приглашают на премьеру спектакля в эту пятницу, 9 сентября, в ДК «Рудничный» в 11:00. В дальнейшем его покажут во множестве школ и детских садов области. Учитывая многообразие ситуаций на дороге и насыщенное движение, ПДД необходимо знать не только взрослым, но и детям.

Напомним, в среду, 7 сентября, в Липецке неизвестный водитель сбил 17-летнего парня вне пешеходного перехода. Несовершеннолетнего доставили в больницу. Полицейские ищут автомобилиста.