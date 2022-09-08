Липецкая область отремонтирует в Мариуполе жилые дома, детские сады, школу и лицей

Липецкая область помогает восстанавливать Мариуполь. Там планируют отремонтировать 43 объекта: 39 жилых домов, 2 детских сада, школу и технический лицей.

По данным пресс-службы регионального ФКР, специалисты осмотрели здания и определили объем работ. В домах починят инженерные сети, заменят окна и двери в подъездах и квартирах. Деньги на восстановительные работы выделили из федерального бюджета.

Уже начали капремонт 8 домов. Там демонтируют кровлю, двери и окна. На объектах работают 68 строителей. Подготовку жилых зданий к осенне-зимнему периоду планируют закончить к концу октября.

Напомним, что накануне, 7 сентября, стало известно о гибели ефрейтора Александра Чивикова. Уроженец Долгоруковского района погиб в ходе спецоперации на Украине. Подробности здесь.